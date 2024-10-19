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القناة 12 الإسرائيلية عن الناطق باسم الجيش سابقاً منيليس: حزب الله قتل لنا فقط في الأيام الأخيرة الكثير من الجنود

Lebanon 24
19-10-2024 | 12:50
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