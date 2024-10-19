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قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني: نجري حالياً المناورة البحرية المشتركة "إيونس" شمالي المحيط الهندي مع بعض دول المنطقة (الميادين)

Lebanon 24
19-10-2024 | 13:19
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