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وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة الرهائن من قطاع غزة وتكريس واقع أمني جديد يضمن وجودنا للأجيال القادمة

Lebanon 24
19-10-2024 | 13:26
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