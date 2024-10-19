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واللا عن مسؤولين أميركيين: قلقون من تسريب وثائق استخبارية أميركية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران

Lebanon 24
19-10-2024 | 13:27
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