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هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: لا يوجد أي مجال للشك أن ما جرى محاولة اغتيال لرئيس الوزراء نتنياهو

Lebanon 24
19-10-2024 | 13:38
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