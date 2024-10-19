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الجيش الإسرائيلي: نتعامل مع تهديد المسيرات منذ بداية الحرب وعلينا تحسين قدراتنا لمواجهتها

Lebanon 24
19-10-2024 | 13:54
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