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‌ديفيد شينكر للحدث: أتوقع رداً كبيراً من إسرائيل على إيران حتى لا تكرر فعلتها وستظهر إسرائيل في ردها قدرات كبيرة وفعلية

Lebanon 24
19-10-2024 | 14:44
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