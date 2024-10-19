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عباس الحلبي لـ"الجديد": نعمل بإتصالات مكثفة على تأمين مراكز إيواء للنازحين بدلاً من المدارس لضمان إستكمال العام الدراسي

Lebanon 24
19-10-2024 | 15:21
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