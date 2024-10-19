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السفير السعودي لدى بريطانيا: نحث الولايات المتحدة على تنفيذ تهديدها بمنع الأسلحة عن إسرائيل حتى استئناف المساعدات إلى غزة (الشرق)

Lebanon 24
19-10-2024 | 15:36
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