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حماس: ما عرضه المتحدث باسم جيش الاحتلال عن السنوار محاولة بائسة وسخيفة لتدارك ما ظهر من فشل منظومتهم الأمنية

Lebanon 24
19-10-2024 | 15:41
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