Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق نار على حاجز دوتان شمال غربي جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار يستهدف حافلة تقل إسرائيليين قرب مستوطنة دوتان غربي جنين بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2024 04:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينية بجروح حرجة برصاص الاحتلال في قرية فقوعة بقضاء جنين شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2024 04:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصابون إثر إطلاق مسيرة إسرائيلية النار على نازحين غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2024 04:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 جرحى إثر اعتداءات لجيش الاحتلال على حاجز الجلمه شمالي مدينة جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
20/10/2024 04:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-10-19
18:49 | 2024-10-19
18:47 | 2024-10-19
18:38 | 2024-10-19
18:38 | 2024-10-19
18:37 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24