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رئيس الوزراء البريطاني يعرب لنتنياهو عن "القلق" من استهداف منزله بمسيّرة (العربية)

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:22
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