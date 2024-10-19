جيروزالم بوست عن مصدر دبلوماسي: ⁧‫إسرائيل‬⁩ تخطط للرد على محاولة اغتيال ⁧‫نتنياهو‬⁩ من قبل ⁧‫حزب الله‬⁩ وإيران‬⁩ هي المسؤولة

Lebanon 24