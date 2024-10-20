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الليكود: رغم مرور 24 ساعة على محاولة #إيران اغتيال رئيس وزراء إسرائيل لم تصدر من لابيد وغانتس أي كلمة إدانة

Lebanon 24
20-10-2024 | 01:20
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