24
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
لابيد تعليقا على محاولة استهداف نتنياهو: على إيران أن تعرف أنها ستدفع ثمن الصواريخ التي يطلقها حزب الله
Lebanon 24
20-10-2024
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: استهداف منزل نتنياهو أمر شديد الخطورة ولن نقف متفرجين إزاء محاولة اغتيال قيادات إسرائيلية
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: استهداف منزل نتنياهو أمر شديد الخطورة ولن نقف متفرجين إزاء محاولة اغتيال قيادات إسرائيلية
20/10/2024 13:37:10
20/10/2024 13:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جيروزالم بوست عن مصدر دبلوماسي: إسرائيل تخطط للرد على محاولة اغتيال نتنياهو من قبل حزب الله وإيران هي المسؤولة
Lebanon 24
جيروزالم بوست عن مصدر دبلوماسي: إسرائيل تخطط للرد على محاولة اغتيال نتنياهو من قبل حزب الله وإيران هي المسؤولة
20/10/2024 13:37:10
20/10/2024 13:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تنفي صحة اتهام نتنياهو لها بالوقوف خلف محاولة اغتياله من خلال استهداف منزله بطائرة مسيّرة
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تنفي صحة اتهام نتنياهو لها بالوقوف خلف محاولة اغتياله من خلال استهداف منزله بطائرة مسيّرة
20/10/2024 13:37:10
20/10/2024 13:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أميركا أبلغتني قبل اغتيال نصرالله أنها أبرمت مع نتنياهو وقف إطلاق نار في لبنان لـ3 أسابيع
Lebanon 24
القناة 12 عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أميركا أبلغتني قبل اغتيال نصرالله أنها أبرمت مع نتنياهو وقف إطلاق نار في لبنان لـ3 أسابيع
20/10/2024 13:37:10
20/10/2024 13:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة بعد إنفصال نادين نجيم عنه... شاهدوا ما فعله ناريغ نربيكيان
Lebanon 24
بالصورة بعد إنفصال نادين نجيم عنه... شاهدوا ما فعله ناريغ نربيكيان
07:00 | 2024-10-19
19/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو التقطته كاميرا... شاهدوا لحظة إستهداف السيارة في ساحل علما
Lebanon 24
فيديو التقطته كاميرا... شاهدوا لحظة إستهداف السيارة في ساحل علما
07:57 | 2024-10-19
19/10/2024 07:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكمخ مخلوقة".. متابع يُهاجم أمل طالب: "مش قاهرني شو قال عني" (صورة)
Lebanon 24
"أكمخ مخلوقة".. متابع يُهاجم أمل طالب: "مش قاهرني شو قال عني" (صورة)
08:48 | 2024-10-19
19/10/2024 08:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قاله السنوار عن لبنان وبيروت.. أسرارٌ مشوّقة جداً!
Lebanon 24
هذا ما قاله السنوار عن لبنان وبيروت.. أسرارٌ مشوّقة جداً!
12:00 | 2024-10-19
19/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة إسرائيل تقصف هذه البلدة... إليكم هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة إسرائيل تقصف هذه البلدة... إليكم هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
07:32 | 2024-10-19
19/10/2024 07:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:34 | 2024-10-20
وزارة الدفاع البريطانية: نجحنا في اختبار نظام ليزر جديد لحماية الطائرات العسكرية من التهديدات الصاروخية
06:32 | 2024-10-20
"لبنان 24": غارتان اسرائيليتان على أطراف بلدة أنصار- مريصع
06:30 | 2024-10-20
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي شنّ غارتين على جرود الهرمل
06:27 | 2024-10-20
وسائل اعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ
06:22 | 2024-10-20
شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل من 31 تشرين الاول إلى 10 تشرين الثاني
06:19 | 2024-10-20
الجيش الإسرائيلي: فرق الإطفاء تعمل على إخماد عدد من الحرائق اندلعت في الجليل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
20/10/2024 13:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
20/10/2024 13:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
20/10/2024 13:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24