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القناة 12 الإٍسرائيلية: 70 صاروخا على الأقل أطلقت تجاه عكا ونهاريا في الرشقة الأخيرة من لبنان

Lebanon 24
20-10-2024 | 04:37
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