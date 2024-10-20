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حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت برشقة صاروخية كبيرة

Lebanon 24
20-10-2024 | 04:58
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