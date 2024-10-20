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خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 310 عسكريين و9 مركبات مدرعة

Lebanon 24
20-10-2024 | 06:14
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