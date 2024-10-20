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وزارة الدفاع البريطانية: نجحنا في اختبار نظام ليزر جديد لحماية الطائرات العسكرية من التهديدات الصاروخية

Lebanon 24
20-10-2024 | 06:34
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