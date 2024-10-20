Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش السوداني: نرحب بأول انشقاق لقيادي في قوات الدعم السريع بالمنطقة الوسطى وانضمانه لنا مع قواته

Lebanon 24
20-10-2024 | 08:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني يرحب بانشقاق "أبوعاقلة كيكل" عن قوات الدعم السريع
lebanon 24
20/10/2024 21:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى السودان: يجب على قوات الدعم السريع والجيش السوداني الالتزام بوقف إنساني للأعمال القتالية
lebanon 24
20/10/2024 21:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: قواتنا وقوات الحركات المسلحة والمستنفرين دحروا قوات الدعم السريع في الفاشر وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
lebanon 24
20/10/2024 21:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
معارك ضارية تجري حاليا بين الجيش السوداني والدعم السريع بمنطقة المقرن وسط الخرطوم (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/10/2024 21:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2024-10-20
13:53 | 2024-10-20
13:52 | 2024-10-20
13:51 | 2024-10-20
13:46 | 2024-10-20
13:24 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24