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غارة على إحدى الأبنية في بلدة المساكن.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
20-10-2024 | 08:18
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أغار العدو الاسرائيلي، عصر اليوم، على إحدى الأبنية في بلدة المساكن بصور.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، لا إصابات في الغارة وهناك مدنيون محاصرون.
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