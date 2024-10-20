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الجيش الإسرائيلي: القبض على 4 مسلحين مشتبه فيهم بمنطقة النبي موسى في الأغوار وتحويلهم للتحقيق

Lebanon 24
20-10-2024 | 08:19
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