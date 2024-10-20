Advertisement

أخبار عاجلة

بري للعربية: نرفض إجراء أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان

Lebanon 24
20-10-2024 | 12:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان للعربية: نأمل أن يكون وقف النار وفق القرار 1701
lebanon 24
20/10/2024 21:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الأمن.. دعوات لتنفيذ القرار 1701 ومندوب لبنان: نرفض الحرب
lebanon 24
20/10/2024 21:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: جهاز الخدمة السرية يقيم ما حدث لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي تعديلات أخرى لضمان سلامة ترامب (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2024 21:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: الفرصة الحقيقية للخروج من الازمات هي تطبيق القرار 1701 الذي نادينا فيه منذ زمن ولبنان يتمسك بالشرعية الدولية والعربية (الجديد)
lebanon 24
20/10/2024 21:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:07 | 2024-10-20
14:06 | 2024-10-20
13:56 | 2024-10-20
13:53 | 2024-10-20
13:52 | 2024-10-20
13:51 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24