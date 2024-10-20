Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس بري تلقى إتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

Lebanon 24
20-10-2024 | 13:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس بري أكد لوزير الخارجية المصري على التطابق في الرؤى والمواقف بين مصر ولبنان حول العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
21/10/2024 03:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري نقل للرئيس بري تضامن الرئيس المصري والشعب المصري مع لبنان
lebanon 24
21/10/2024 03:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تم التأكيد خلال لقاء الوزير عراقجي بالرئيس المصري على أن التصعيد قد يجر المنطقة إلى الحرب
lebanon 24
21/10/2024 03:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية الإيراني أجرى حوارا مفيدا جدا مع الرئيس المصري بشأن التطورات في المنطقة
lebanon 24
21/10/2024 03:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2024-10-20
18:49 | 2024-10-20
18:42 | 2024-10-20
18:41 | 2024-10-20
18:33 | 2024-10-20
18:30 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24