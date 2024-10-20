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الرئيس بري أكد لوزير الخارجية المصري على التطابق في الرؤى والمواقف بين مصر ولبنان حول العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
20-10-2024 | 13:21
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