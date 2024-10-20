وزير الداخلية بسام المولوي: الفرصة الحقيقية للخروج من الازمات هي تطبيق القرار 1701 الذي نادينا فيه منذ زمن ولبنان يتمسك بالشرعية الدولية والعربية (الجديد)

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