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الحدث: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب الدفاعي بعد رصد سرب مسيرات من اليمن

Lebanon 24
20-10-2024 | 14:57
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