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هآرتس: مجلس الوزراء السياسي الأمني المنعقد حاليا يناقش خطط الهجوم على إيران والدفاع أمام رد طهران المحتمل

Lebanon 24
20-10-2024 | 16:01
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