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أكسيوس: أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "التطبيق الفعلي" للتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله

Lebanon 24
21-10-2024 | 00:01
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