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مصدر عسكري إيراني: أي هجوم إسرائيلي على مواقع نووية سيُقابل بالرد مع إمكانية إعادة النظر في السياسات النووية

Lebanon 24
21-10-2024 | 01:14
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