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وكالة "يونهاب": وزارة خارجية كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي احتجاجا على "نشر قوات تابعة لكوريا الشمالية"

Lebanon 24
21-10-2024 | 01:36
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