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وزارة الدفاع الإسرائيلية: إسرائيل بصدد الحصول على مساعدات أمريكية طارئة بـ 5.2 مليار دولار لتعزيز الدفاع الجوي

Lebanon 24
21-10-2024 | 02:30
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