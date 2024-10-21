Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية دعت لموقف دولي حازم داعم لـ "اليونيفيل" مع رفض التعرض لها وإلزام إسرائيل التوقف عن ممارساتها العدائية تجاهها

Lebanon 24
21-10-2024 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" دعت إلى موقف دولي حازم داعم لـ "اليونيفيل"
lebanon 24
21/10/2024 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: إطلاق النار الإسرائيلي على "اليونيفيل" يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن يتوقف على الفور (الشرق)
lebanon 24
21/10/2024 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: رد فعل مجلس الأمن الدولي على الوضع في لبنان هو بسبب جهود واشنطن للتغطية على "إسرائيل"
lebanon 24
21/10/2024 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندعم توغلاً إسرائيلياً محدوداً لضرب "حزب الله" وإضعاف قدراته ونريد رؤية تطبيق القرار الدولي 1701
lebanon 24
21/10/2024 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:08 | 2024-10-21
06:07 | 2024-10-21
06:07 | 2024-10-21
06:06 | 2024-10-21
06:05 | 2024-10-21
06:03 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24