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وزير الطاقة: الوزارة ستكون مسؤولة عن متابعة موضوع المياه في مراكز الإيواء ولكن اليونيسف ستكون الجهة المركزية للمساعدة في التنفيذ وجمع التمويل اللازم (LBCI)

Lebanon 24
21-10-2024 | 03:40
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