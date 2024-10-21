وزير الطاقة: الوزارة ستكون مسؤولة عن متابعة موضوع المياه في مراكز الإيواء ولكن اليونيسف ستكون الجهة المركزية للمساعدة في التنفيذ وجمع التمويل اللازم (LBCI)

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