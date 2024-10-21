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الخارجية الإيرانية: اللقاء مع مسؤولي حماس بتركيا رسالة واضحة أن الحركة ما زالت حية

Lebanon 24
21-10-2024 | 04:19
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