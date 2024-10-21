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ميقاتي: وثيقة الوفاق الوطني التي انبثق عنها الدستور اللبناني تقول ببسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية ويجب العمل على استكمال تنفيذ هذه الوثيقة

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:02
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ميقاتي: لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية وما يحصل حاليا يجب ان يكون درسا لجميع الاطراف اللبنانية ان النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية هو الحل وان سيادة الدولة اللبنانية على اراضيها هو الحل لكل المشكلات القائمة
lebanon 24
21/10/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: متمسكون بوثيقة الطائف التي تؤكد على أساس بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها
lebanon 24
21/10/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كل هذه المساعدات اتفقنا على ان تمر بآلية واضحة وشفافة عبر الامم المحدة على ان يكون التنفيذ بالتعاون مع الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع كل وزارة حسب اختصاصها
lebanon 24
21/10/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: يجب تطبيق الدستور والقوانين أولًا فلا كيان لا تحفظه دولة وعلى الدولة أن تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وعلينا إعادة النظر بكل الأمور إلا حدوده ووحدته
lebanon 24
21/10/2024 13:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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