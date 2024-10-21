ميقاتي: "حزب الله" ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار مع تشديد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701

Lebanon 24