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يديعوت أحرونوت: الكابينت لم يناقش موضوع الهجوم على إيران أبدا أو يفوض لنتنياهو وغالانت اتخاذ القرارات (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:10
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