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الخارجية الأميركية: بلينكن يتوجه اليوم إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:03
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