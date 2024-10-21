المولوي: لا قبول بأي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة والسعي هو لانتقال كافة النازحين على الطرقات إلى مراكز للإيواء ونعمل لإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة والعامة

Lebanon 24