الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين من عين التينة: أبناء الشعب اللبناني يريدون العودة إلى منازلهم بشكل آمن ونحاول احتواء الأزمة الحالية لكننا لم نتمكن من ذلك

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