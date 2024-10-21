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هوكشتاين: عقدتُ لقاء بناء للغاية مع بري وشكرته على المباحثات المفصلة والحكومة اللبنانية تحتاج لدعم العالم ونحن ملتزمون بذلك

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:31
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هوكشتاين خلال لقائه ميقاتي: المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية ونحن نعمل للتوصل الى وقف لاطلاق النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 وعلى كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار
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