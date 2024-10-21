Advertisement

أخبار عاجلة

أبو الغيط: من الضروري أن يحصل لبنان على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل هجماتها

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو الغيط: ندعو إلى انسحاب إسرائيل الفوري من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها أو دخلتها
lebanon 24
21/10/2024 17:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
lebanon 24
21/10/2024 17:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فرنسا بمجلس الأمن: نطالب إسرائيل بوقف هجماتها على لبنان بشكل حاسم وحزب الله بوقف إطلاق الصواريخ
lebanon 24
21/10/2024 17:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل مستمرة بسلسلة هجماتها على لبنان.. وهذا ما أعلنته اليوم
lebanon 24
21/10/2024 17:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:12 | 2024-10-21
10:12 | 2024-10-21
10:04 | 2024-10-21
09:57 | 2024-10-21
09:50 | 2024-10-21
09:48 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24