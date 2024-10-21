الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من السرايا: لدى القيادة اللبنانية استعداد واضح وإيجابي للتفاعل مع الورقة الاميركية وهناك أمل أن تتحرّك الامور حول لبنان

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