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"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: مصر قدمت مقترحا جديدا لاستئناف مفاوضات غزة

Lebanon 24
21-10-2024 | 13:07
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