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بن غفير: يمكننا تشجيع الهجرة وتجديد الاستيطان في غزة وهذا هو الحل "الأكثر أخلاقية"

Lebanon 24
21-10-2024 | 13:16
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