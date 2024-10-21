Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب

Lebanon 24
21-10-2024 | 23:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في مستوطنات إسرائيلية شرقي تل أبيب
lebanon 24
22/10/2024 09:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ بشكل مباشر في "يعرا" بالجليل الغربي وفرق الإنقاذ في طريقها إلى المكان
lebanon 24
22/10/2024 09:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط إصابات جراء انفجار صاروخ في "كريات آتا"
lebanon 24
22/10/2024 09:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مستوطنات في الجليل الأوسط عقب سقوط صواريخ في المنطقة
lebanon 24
22/10/2024 09:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:53 | 2024-10-22
01:51 | 2024-10-22
01:50 | 2024-10-22
01:49 | 2024-10-22
01:40 | 2024-10-22
01:28 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24