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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالضفة الغربية أطلق من لبنان
Lebanon 24
22-10-2024
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