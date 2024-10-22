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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 15 عنصرا من حزب الله بغارة على جنوب لبنان

Lebanon 24
22-10-2024 | 00:35
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