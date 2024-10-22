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وزير الخارجية الإيراني: هناك احتمال لتوسع رقعة الحرب لتتحول إلى حرب شاملة في كافة أرجاء المنطقة

Lebanon 24
22-10-2024 | 02:05
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